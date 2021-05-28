Москва, , 15:39 — REGNUM По итогам апреля 2021 года российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 740 электрических авто с пробегом, что на 147% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Также, по данным аналитиков агентства, с января по апрель нынешнего года в РФ поменяли своих владельцев 2017 электрокаров — на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в прошлом месяце подержанные машины с электромотором покупали жители Иркутской области. За месяц в этом регионе было перепродано 74 электрокара.

На втором месте по реализации подержанных электрокаров оказался Приморский край, где в апреле текущего года электромобили перепродали 62 жителя. Тройку данного регионального рейтинга замыкает Хабаровский край (52 ед.).

Далее по списку идут: Москва (51 ед.) и Санкт-Петербург (21 ед.).

Напомним, в апреле нынешнего года в России было продано 195 новых электромобилей. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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