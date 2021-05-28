Бишкек, , 15:34 — REGNUM Возле здания Киргизской государственной медицинской академии сегодня, 28 мая, состоялся митинг против вмешательства министерства здравоохранения и соцразвития в выборы ректора этого вуза.

Около 150 преподавателей и студентов потребовали аннулировать приказ об отмене выборов главы медакадемии.

Протестующие считают, что руководство министерства здравоохранения пытается сорвать выборы любыми доступными способами, чтобы потом самим назначать нужных им людей на должность ректора.

По итогам акции протеста, ученый совет медицинской академии принял решение всё же провести выборы нового руководителя КГМА.