Киев, , 15:43 — REGNUM Компания «Укртатнафта» заявляет о готовности полностью заменить на рынке Украины белорусский бензин А-95, если его поставки действительно будут остановлены.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном 28 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В «Укртатнафте» напомнили, что доля белорусского бензина на рынке Украины составляла около 50%, доля самой компании — 43%, но при этом есть возможность увеличить переработку почти вдвое и таким образом избежать дефицита.

Компания отдельно подчеркнула, что еще в декабре 2018 года обращалась с жалобой на субсидированный импорт белорусских бензинов в министерство экономики, но тогда ей было отказано в рассмотрении.

Напомним, что ранее сегодня стало известно — Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95. По мнению экспертов, для Украины это худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации. Компания «Укртатнафта» контролирует один из крупнейших на Украине Кременчугский НПЗ.