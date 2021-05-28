Елец, Липецкая область, , 15:33 — REGNUM В городе Елец Липецкой области полным ходом идёт реализация программы благоустройства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Масштабную программу благоустройства города — «Елец 2.0» запустил в марте глава региона Игорь Артамонов.

Елец Пресс-служба администрации Липецкой области

«В Ельце будет проведена комплексная работа, результатом которой станет серьёзное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан», — отметил Игорь Артамонов.

«Елец 2.0» — это ещё и новая жизнь для города. Поэтому готовим большую программу на лето. Начнём с музыкального фестиваля Тихона Хренникова в новом формате с участием звёзд, потом в планах — мотофестиваль. Это, кстати, народная инициатива, которую с радостью поддержали. Но всё только начинается», — рассказал глава региона.

Работы идут в парках, скверах, социальных объектах культуры, на дорогах, во дворах. Так, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» началось благоустройство парка Железнодорожников, которого жители ждали четыре года. В парке уложат плиточное и резиновое покрытия, сделают озеленение и установят малые архитектурные формы. Для детей установят комплекс спортивных сооружений, качели, горки. Обновленный парк планируют открыть ко Дню железнодорожника — 6 августа. Также идёт благоустройство Аллеи славы «Почетный железнодорожник» — здесь проложен сетевой кабель для обустройства современного освещения, завершается укладка тротуарной плитки. По просьбам ельчан сохранены кустарники и деревья.

Началась реконструкция Комсомольского сквера. Демонтирована тротуарная плитка главной аллеи, будут обновлены стелы комсомольцам и пионерам-героям и фонтан. Благоустраивается мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади Революции. Он был открыт 8 мая 1965 года в честь 20-летия Великой Победы. Памятное место давно нуждалось в реставрации. Сейчас Вечный огонь законсервировали, поместив пламя в специальный фонарь.

Также будут благоустроены четыре двора по улицам Костенко и Юбилейная — здесь обновят пешеходные дорожки, парковочные места, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием. В одном из дворов появится хоккейная коробка. Подрядчик работает на всех объектах. Всего в рамках нацпроекта на благоустройство общественных территорий выделено почти 60 млн рублей.

ДК Железнодорожников, построенный в 1925 году, ремонтируют капитально, на эти цели выделено 60,5 млн рублей. В настоящее время ведется замена старых деревянных перекрытий здания на металлические, заменят также кровлю и коммуникации, установят современную систему пожаротушения. После капремонта здесь будет современный культурный центр с концертным залом, информационно-библиотечным центром.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт проезжей части и тротуаров улиц города. На улице Фрунзе работы уже завершены — раньше срока, идут работы на улице Северная, в скором времени рабочие приступят к ремонту дороги на улице Матросова. Улицу Коммунаров капитально начнут ремонтировать с разбивки и закрепления оси трассы и разборки существующих конструкций. На ее ремонт выделено 396,5 млн рублей. Одновременно продолжается реконструкция моста через реку Сосна, начатая в 2019 году. Стоимость контракта составила почти 389 млн рублей. Одна его часть готова, по ней открыто движение. Сейчас подрядчик разобрал конструкции трех пролетов второй части, там ломают старые ригели, чтобы сделать новые. Игорь Артамонов поставил перед подрядчиком задачу запустить движение по обновленному путепроводу осенью 2021 года. Это должно стать подарком ельчанам к 875-летию города.