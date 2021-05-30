Москва, , 07:07 — REGNUM Брюса Уиллиса любят если не все, то многие. И за «Крепкий орешек», и за «Смерть ей к лицу», и даже за «Лунный свет». Тем печальнее, что, войдя в преклонный возраст, этот талантливый актер позволил себе хвататься за роли в очень посредственных фильмах. Как, например, «Звездный рубеж», он же — в оригинале — «Космический грех», впечатлениями от которого делится автор ИА REGNUM Максим Воронов.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

Греховность этого фильма заключается разве что в его бесталанности, бессмысленности и банальности, в самом содержании о грехах космического масштаба речь не идет (зря зритель поверил названию). Предполагалось, что таковой грех всё же будет, если придется совершить геноцид инопланетян, но и тут всё не так однозначно. Дело в том, что, во-первых, мораль тут не особо в центре внимания, главного героя больше беспокоит ударивший в ребро бес, хотя и довольно отмороженный. При этом «исполняемый» Уиллисом генерал Форд вроде как и готовится уничтожить инопланетную расу, но этическая дилемма неактуальна еще и потому, что раса эта оказывается сборищем милитаристов-паразитов, которые захватывают чужие тела. То есть грех таких не уничтожить.

Жаль, что инопланетяне получились совсем не зловещими, и что когда они захватили возлюбленную главного героя, он печалился по ней равнодушно, и тут не дав волю эмоциям. Ну, а когда в финале монстры оказываются побеждены, остается совсем неясным, что же случилось — их уничтожили всех до единого или среди них есть выжившие? Как бы то ни было, на послужном списке Брюса Уиллиса этот фильм ляжет некрасивой жирной кляксой.

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