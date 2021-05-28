Бишкек, , 15:31 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова, обвинявшегося в злоупотреблении должностным положением при оформлении земельных участков.

Судебный орган признал его виновным и приговорил к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов (229 тысяч рублей) в доход государства.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы администрации столицы Киргизии Азиза Алымкулова арестовали 31 марта 2021 года.

По версии следствия, бывший городской чиновник в корыстных целях оказывал давление на работников столичного муниципалитета, заставляя их незаконно оформлять земельные участки на аффилированных с ним лиц.