Варшава, , 15:30 — REGNUM 28 мая член Сената Польши Ян Яковский, представляющий правящую партию «Право и справедливость», открыл в Кракове фотовыставку, посвященную кардиналу Польской католической церкви Стефану Вышинскому — в этот день исполнилось 40 лет со дня его смерти. Об этом он рассказал в интервью для Polskie Radio 24.

«Во время похорон кардинала Вышинского я работал там журналистом и имел возможность задокументировать это событие. Фотографии с похорон будут занимать важное место в фотовыставке. Но помимо этого там будут и иные фотографии со служб и иных выступлений кардинала», — сообщил сенатор.

Кардинал Вышинский прославился в Польше тем, что во время забастовок в Польше в 1980 году выступил посредником в переговорах властей и оппозиционного профсоюза «Солидарность».

Выставка пройдет в Краковском Предместье в Кордегарде. Это под открытым небом. Она продлится до 8 июня.