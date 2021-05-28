Минск, , 15:43 — REGNUM План совместных действий по борьбе с распространением инфекционных болезней подписали главы правительств стран СНГ 28 мая в Минске.

Документ утвердили по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в этот же день. План составлен для недопущения распространения эпидемий и наращивания потенциала государств в области профилактики и борьбы с инфекциями.

Главы делегаций утвердили ещё несколько международных договоров. Один из них — о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве по санитарной охраны территорий, в сфере занятости населения, протокол к соглашению 1992 года о взаимодействии в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Утверждена концепция до 2030 года сотрудничества органов власти, которые управляют государственными материальными резервами. Также утверждён до 2025 года комплекс мер по профилактике и борьбе с ящуром. Ещё один подписанный документ — решение о придании Военной академии Генерального штаба ВС РФ статуса базовой организации государств — участников содружества.

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