Москва, , 15:28 — REGNUM Российской экономике пока рано переходить на четырехдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который признался, что его ведомство пока не видит предпосылок к подобным реформам трудового законодательства.

«Конечно на четырехдневку нам пока переходить рано, — сказал Остапкович. — Это повлечет за собой большие потери для экономики России. Переход на меньшую продолжительность рабочего дня — это прерогатива стран с высокой производительностью труда. У нас, к сожалению, пока с этим ситуация не улучшается. Например, в Германии общий фонд рабочего времени примерно на 25−30% меньше, чем в России. Но так как у них производительность труда почти в два с половиной раза больше, чем в России, они за это время производят больше товаров и услуг и больше наращивают ВВП. Наша главная задача — нарастить производительность труда. При этом у нас низкая производительность труда не из-за того, что российский рабочий ленив».

Как пояснил Остапкович, все дело в том, что в РФ слабая технологическая база.

«Нам нужен технологический прорыв, так как в России высокий износ основных фондов. На этих основных фондах мы не можем поднимать производительность труда. Модернизируйте технологии и уже потом поднимайте вопрос о четырехдневной рабочей неделе», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что вместо сокращения рабочей недели в РФ надо снизить продолжительность рабочего дня.

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