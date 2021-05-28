Берлин, , 15:28 — REGNUM Канцлер ГерманииАнгела Меркель не пожелала встречаться с премьер-министромМатеушем Моравецким на ежегодных межправительственных консультациях, пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники. Вместо нее спасать польско-германские отношения будет президент ГерманииФранк-Вальтер Штайнмайер, который посетит Варшаву. Об этом сообщает ИА REX.

Последние польско-германские межправительственные консультации состоялись в 2018 году в Варшаве. В 2019 году встречи (должны были проходить в Германии) не были организованы из-за парламентских выборов в Польше, через год планам помешала пандемия коронавируса. В этом году у правительств обеих стран есть даже особая возможность встретиться за одним столом: 17 июня исполняется 30-летие подписания польско-германского договора о добрососедстве.

По информации «Wyborcza», правительство «Право и справедливость» прощупало настроения в Германии на предмет организации консультаций в Берлине. Ведь это скорее всего будет последняя межправительственная встреча перед уходом Ангелы Меркель из политики. Канцлер давно объявила, что уйдет в отставку после сентябрьских выборов. Однако ответ был отрицательным. Меркель не хотела встречаться с премьер-министром Матеушем Моравецким.