Киев, , 15:28 — REGNUM Словакия предоставила Украине финансовую помощь в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса, сообщил 28 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О таком «подарке» сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер в ходе встречи со Шмыгалем, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Хегер в своем комментарии отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем. О каких-либо дополнительных условиях относительно закупки вакцин на выделенные деньги пресс-служба не сообщает.

Также в рамках помощи Словакия передала главой детской больнице Украины «Охматдет» сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро.

ИА REGNUM напоминает, что 21 мая, выступая в Верховной раде, Шмыгаль заявил, что с финансированием вакцинации Украине поможет Европейский инвестиционный банк, выделяющий на эти нужны 50 млн евро. Кроме того, отметил он, у Украины есть соглашение со Всемирным банком на 90 млн долларов, из которых часть будет использована на закупку вакцин.