Киев, , 15:25 — REGNUM Поставки бензина марки А-95 на Украину прекратила Белоруссия. Об этом 28 мая сообщил директор украинской «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на своей странице в соцсети Facebook.

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«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — говорится в сообщении Куюна.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время переговоры по поставкам на Украину из Белоруссии бензина данной марки продолжаются.

«Я так понимаю, консультации еще идут. Но задача стоит нестандартная — найти 50 тыс. тонн «пятого» (А-95)», — отметил топ-менеджер.

Также Куюн добавил, что в данной ситуации нельзя будет обойтись без поставок бензина данной марки морским путем.

«Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отзывать своего посла из Белоруссии.

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