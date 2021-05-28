Москва, , 15:28 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ) сократился в годовом выражении на 9,1%. Такие данные приводит Росавиация.

Совокупный показатель перевозок пассажиров через аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в январе-апреле 2021 года составили 17 млн 65 тыс. человек. В аналогичном периоде 2020 года этот показатель составлял 18 млн 783 тыс. пассажиров.

При этом на иностранных направлениях в период с января по апрель 2021 года через МАУ было перевезено 2,8 млн пассажиров.

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