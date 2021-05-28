Киев, , 15:27 — REGNUM Решительный протест из-за продолжающихся провокационных акций у посольства России в Киеве выражен временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило. Об этом говорится в опубликованном 28 мая сообщении российского МИД.

В МИД отметили, что 26 мая украинские радикалы устроили некий «перформанс» у входа в российское посольство в Киеве. Вход в здание был заблокирован, звучали угрозы и оскорбления в адрес РФ.

Украинскому дипломату заявили, что Россия считает инцидент очередным грубым нарушением конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Украине следует принять меры, чтобы таких «акций» впредь не было.

«Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом», — говорится в сообщении.

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