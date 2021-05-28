Бишкек, , 15:22 — REGNUM Министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» пообещал, что расценки на платную вакцинацию от коронавируса в частных медцентрах будут контролироваться государством.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Читайте также: В Киргизии расследуют случай порчи вакцины, подаренной Россией

По словам высокопоставленного чиновника, это будет вполне реально сделать, поскольку все вакцины будут приобретаться через минздрав.

«Антимонопольный комитет и специалисты министерства здравоохранения будут контролировать условия вакцинации у частных фирм. Платную вакцинацию у частных фирм придется внедрять, хотим мы того или нет», — резюмировал Бейшеналиев.

Читайте также: Минздрав надеется до 1 сентября вакцинировать миллион киргизстанцев