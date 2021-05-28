Киев, , 15:45 — REGNUM Украина уже давно начала разрабатывать план войны с Россией. Об этом в эфире телеканала UkrLife сообщил генерал-майор вооружённых сил Украины, бывший начальник оперативного штаба так называемой АТО Виктор Назаров.

Украинский военный Ngu.gov.ua

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Он уточнил, что подготовка к вооружённому конфликту с РФ генеральный штаб начал после речи российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. После этого, по словам Назарова, «стало ясно, что Россия не успокоится в плане того, чтобы Украина развивалась как успешное государство, самостоятельное […] будут какие-то предприняты шаги в направлении того, чтобы этот процесс если не остановить, а может быть, даже и больше — взять под контроль её».

«Соответственно, в ВСУ, в генеральном штабе мы не ждали у моря погоды и, начиная с 2007 года, разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией», — подчеркнул генерал.

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Также, по его словам, ВСУ готовились и к сценарию вооружённого столкновения на востоке Украины — в Донбассе и в Крыму. Однако воссоединение полуострова с Россией всё равно застало украинских военных врасплох, признался Назаров.

«С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно», — подчеркнул генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что в случае войны с Российской Федерацией прольётся столько крови, что «им не понравится». Он пообещал, что в случае открытых боевых действий украинская армия будет «работать по полной» и будет применять всё, чем обладает.