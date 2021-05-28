Москва, , 15:20 — REGNUM Существующая ныне система оплаты труда врачей и медицинских работников в России, однозначно, неэффективная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«При вроде бы высокой средней по стране цифре доходов медиков, по факту выходит, что многие специалисты в этой области едва сводят концы с концами.

Всё это приводит к колоссальной утечке ценнейших кадров, фатальному падению качества первичного звена медицины, росту заболеваемости среди населения, неспособности нашей системы здравоохранения спасти сотни тысяч жизней и т. д.

Насколько новая система оплаты труда окажется справедливее и привлекательнее для медиков, станет ясно в ходе эксперимента. Судя по всему, предполагается использовать механизмы учета коэффициентов, которые бы не приводили к существенному разрыву в величине заработных плат в отдельных регионах.

Если эксперимент окажется удачным, это можно будет считать первыми шагом к тому, что хотя бы врачи и медицинские работники станут получать за свой крайне важный и тяжелый труд несколько больше.

Главное, чтобы за первым правильным шагом последовали и другие», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2021 года по март 2022 года в семи регионах России будет проводиться пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медицинским работникам.

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