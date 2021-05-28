Киев, , 15:19 — REGNUM Час «Ч», час проверки качества отношений с теми, кого Россия считает своими друзьями и союзниками на пространстве бывшего СССР, уже наступил, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Украине нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что «дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии« против Украины.

« Заявление министра иностранных дел Украины Кулебы направлено, прежде всего, на отработку задачи переноса переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в то место, куда можно будет не допустить представителей ДНР и ЛНР или куда они просто не смогут приехать, поскольку будут находиться под угрозой захвата спецслужбами Украины.

Тем не менее, есть в этом заявлении и вторая сторона. Кулеба говорит о том, что его заботит происходящее сближение Белоруссии и России, что оно угрожает безопасности Украины. Другими словами, он даёт понять, что раньше степень сближения Белоруссии и России Киев не беспокоила. Это важное признание для анализа политики Минска в ретроспективе.

Третий момент — это отработка общей западной установки на изоляцию Александра Лукашенко. Мол, его политика «не оставляет возможности строить с ним какие-либо отношения»: слишком уж он «своими действиями приближает Белоруссию к России». Здесь, конечно, содержится не только «чёрная метка» президенту Белоруссии, но и «открытка» от Запада, переданная через Киев, о том, что ждёт тех политиков, которые будут дальше идти по пути сближения с Россией.