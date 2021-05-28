Чебоксары, , 15:19 — REGNUM В Чувашии бригадам скорой помощи передадут видеорегистраторы для обеспечения их безопасности. Об этом сообщает республиканское министерство экономики и имущественных отношений.

В оперативное управление передаются 160 портативных видеорегистраторов с 3G и 4G сетями, которые являются государственным имуществом. Их получит бюджетное учреждение «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Видеорегистраторами оснастят как кареты скорой помощи, так и медицинские бригады.

«Появляется возможность фиксации оказания первичной медицинской помощи и обеспечения безопасности сотрудников скорой медицинской помощи в режиме реального времени», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по новым правилам охраны труда медикам на пассажирском месте в карете скорой помощи и в салоне нельзя будет отвлекать водителя разговорами, принуждать его к быстрой езде и предпринимать действия, которые могут мешать работе.

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Напомним, в 2020 году в Чувашии заработала санитарная авиация, которая эвакуировала более 50 пациентов.