Москва, , 15:27 — REGNUM В России в случае запрета на производство одноразовых пластиковых товаров роста цен на них не произойдёт, заявила 28 мая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Вы говорите о том, что может увеличиться стоимость товаров в случае, если будет установлен такой запрет (на производство одноразовых пластиковых товаров). Мы таких опасений не разделяем», — сказала Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамченко, выступая на IX Невском международном экологическом форуме, заявила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

Она уточнила, что речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде.

Абрамченко уточнила, что индустриализация и переход от аграрного уклада, которые произошли столетия назад, «приучили человечество к агрессивному потреблению ресурсов». В результате происходит загрязнение почвы, воды, воздуха, а также истощаются запасы пресной воды.

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