Москва, 28 мая 2021, 15:27 — REGNUM В России в случае запрета на производство одноразовых пластиковых товаров роста цен на них не произойдёт, заявила 28 мая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамченко, выступая на IX Невском международном экологическом форуме, заявила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.
Она уточнила, что речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде.
Абрамченко уточнила, что индустриализация и переход от аграрного уклада, которые произошли столетия назад, «приучили человечество к агрессивному потреблению ресурсов». В результате происходит загрязнение почвы, воды, воздуха, а также истощаются запасы пресной воды.
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