Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM Задержанных ранее в Екатеринбурге цыганок обвинили в мошенничестве в отношении 11 пенсионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб 11 пенсионерам на общую сумму свыше 1 млн рублей. Женщины обвиняются по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Когда подозреваемых задержали, было известно лишь об одном случае мошенничества: к пожилой женщине тогда пришли под предлогом замены дензнаков. Узнав, где хранятся её деньги, мошенницы отвлекли пенсионерку и заменили настоящие купюры на «фантики».

Оказалось, что цыганки прикидывались также сотрудницами Пенсионного фонда России, а также сотрудниками соцслужб, выявляющих заболевания у престарелых граждан. Судьбу обвиняемых решил Верх-Исетский районный суд. Прокуратура Екатеринбурга уже утвердила обвинительное заключение по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утверждалось, что подозреваемых в мошенничестве цыган было трое.

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