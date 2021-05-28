Рига, , 15:17 — REGNUM Национальный парламент Латвии Сейм делегировал кабинету министров обязанности по разработке правил и действий, связанных с ведением в стране паспорта вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Сейма, отметив, что такого решения требуют положения национального законодательства.

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Согласно решению Сейма, правительство обязано разработать порядок запроса, выдачи и проверки наличия иммунитета к коронавирусу.

Ранее представитель Юридического отдела Министерства здравоохранения Анита Юршевица cообщила delfi.lv, что поправки связаны с введением цифрового «зеленого сертификата» Евросоюза по вакцинации.

В решении Сейма отмечается, что данные поправки направлены и на то, чтобы снять юридические препятствия для вакцинированных людей, желающих посетить игры чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии.