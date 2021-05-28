Казань, , 15:44 — REGNUM В Татарии обстановка на водных объектах остается напряженной. С начала года в республике погибли на воде и у воды 12 человек, среди которых двое детей. Такую статистику привел главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Купание в необорудованных местах привело к гибели четырех человек, из них трое взрослых. Двое детей погибли в результате падения в воду. Первый случай произошел 7 апреля в Елабужском районе. Семилетний ребенок упал в воду и практически мгновенно утонул. Второй случай произошел 27 мая в Зеленодольском районе. Мальчик в возрасте 12 лет во время прогулки по берегу упал с наклонных плит, поскользнулся и, не умея плавать, утонул, уточнил Венедиктов.

В настоящее время в Татарии идет активная работа по приемке пляжей. Из 37 пока открыто 17. Дополнительное финансирование позволит открыть еще 17 плажей в районах республики, добавил спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Казани лабораторные исследования воды по бактериологическим показателям не прошли водоемы на озерах Глубокое и Большое Лебяжье. Купание здесь запрещено.

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