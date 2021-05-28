Джакарта, , 15:15 — REGNUM Индонезийские рабочие намерены раз в неделю устраивать акцию в поддержку Палестины, сообщает CNN Indonesia.

В ассоциации индонезийских рабочих заявили, что акции будут проводиться до тех пор, пока Израиль не будет полностью соблюдать режим прекращения огня на территории Палестины.

Ожидается, что акции будут проходить у здания посольства США в Индонезии, поскольку, по мнению индонезийских рабочих, США оказывают Израилю финансовую и политическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста проходят у зданий посольства США, Организации Объединенных Наций (ООН) и посольства Франции в Индонезии.

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