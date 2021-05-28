Париж, , 15:16 — REGNUM Сотрудникам правоохранительных органов Франции удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на женщину-полицейского. Об этом 28 мая сообщается на сайте телеканала BFM TV.

Ранее в городском управлении муниципальной полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом мужчина напал на сотрудницу полиции. Он нанес женщине-полицейскому несколько ранений и скрылся, отобрав у пострадавшей оружие.

При задержании мужчина оказал сопротивление. В результате этого сотрудники полиции получили огнестрельные ранения.

Ранее в Нидерландах 29-летний мужчина с холодным оружием напал на прохожих в районе Де Пейп. В результате погиб один человек, ранения получили четверо. Подозреваемый задержан.

Полиция ведёт расследование.

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