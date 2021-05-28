Париж, 28 мая 2021, 15:16 — REGNUM Сотрудникам правоохранительных органов Франции удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на женщину-полицейского. Об этом 28 мая сообщается на сайте телеканала BFM TV.
Ранее в городском управлении муниципальной полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом мужчина напал на сотрудницу полиции. Он нанес женщине-полицейскому несколько ранений и скрылся, отобрав у пострадавшей оружие.
При задержании мужчина оказал сопротивление. В результате этого сотрудники полиции получили огнестрельные ранения.
Ранее в Нидерландах 29-летний мужчина с холодным оружием напал на прохожих в районе Де Пейп. В результате погиб один человек, ранения получили четверо. Подозреваемый задержан.
Полиция ведёт расследование.
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