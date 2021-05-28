Уфа, , 15:18 — REGNUM Евразийскую библиотеку намерены построить в Уфе к 450-летию города. Об этом 28 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на межрегиональном форуме «Писатель XXI века».

«Она будет суперсовременной в плане технической начинки. Но прежде всего она станет центром встреч и общения авторов с читателями, масштабной образовательно-информационной площадкой. Разместим её на пустующем пока месте между Домом Республики и госпиталем ветеранов. Мы визуализировали её в виде башкирской юрты. Она будет очень хорошо смотреться с моста при въезде в Уфу. Проектировать здание библиотеки начнём в следующем году», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова главы региона.

Хабиров напомнил, что в республике продолжают развивать библиотечную сеть, в которой уже 1,5 тысячи библиотек, а благодаря реализации национального проекта «Культура» библиотеки начали модернизировать.

Глава региона подчеркнул, что на открытие 315 модельных библиотек было направлено около 50 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Недавно из такой библиотеки в селе Асяново Дюртюлинского района школьники вышли на связь с космонавтами, находящимися на борту МКС. Эти библиотеки можно и нужно использовать для встреч писателей с читателями. Ведь ничто не воспитывает человека так, как личное общение», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе появился центр цифрового образования.