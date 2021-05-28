Киев, , 15:16 — REGNUM Официальный Киев продолжает саботировать Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, призвав признать стороной, ответственной за соблюдения перемирия не ДНР и ЛНР, а Россию, заявил 28 мая политический эксперт Александр Потемкин, комментируя текущую ситуацию.

Потемкин отмечает, что по сведениям информированного источника, близкого к переговорам, четырехчасовая встреча политических советников вновь зафиксировала наличие фундаментальных разногласий участников по ключевому вопросу о перемирии в Донбассе.

«Россия неизменно выступала за полное выполнение действующих договоренностей и предлагала согласовать конкретные шаги для запуска механизма по совместному реагированию на нарушения режима прекращения огня, их верификации и предотвращения, который фактически заблокирован с лета прошлого года. Однако вместо согласования конкретных шагов по обеспечению действующих с лета прошлого года дополнительных мер о перемирии Украина вбросила предложение о пересмотре указанных договоренностей, заменив Донбасс на Россию в качестве стороны, ответственной за соблюдение перемирия», — отметил политолог.

По его словам, сначала даже представитель Франции Эммануэль Бонн выразил недоумение, почему сторонами, ответственными за перемирие, не могут быть указаны Украина и республики Донбасса, если они уже закреплены в качестве таковых и в Минских соглашениях, и в прошлогоднем соглашении о перемирии.

«Однако затем и Германия, и Франция присоединились к этой позиции Украины. «Договорились» до того, что для определения, кто является сторонами конфликта, необходимо срочно созвать саммит глав государств и правительств «нормандского формата». В результате никакого совместного заявления, предложений, рекомендаций контактной группе по самому острому вопросу в очередной раз принято не было», — констатирует Потемкин, добавив, что «участникам важны сами встречи и переговоры, а не результат».

В завершение эксперт выразил сожаление, что даже человеческие жертвы и разрушения не являются аргументом для изменения этой позиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Раде также заявили, что никого в Киеве не удивляет, что последняя встреча на уровне советников в «нормандском формате» не принесла результатов. По мнению депутатов, это знак того, что нужно создавать новые площадки для переговоров.