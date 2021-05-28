Псков, , 15:25 — REGNUM В Псковской области области за последние сутки выявили 53 новых носителя коронавируса, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 28 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 37 716 случаев заражения. Выздоровели 32 386 жителей, в том числе 91 пациент был выписан за минувшие сутки. Умерли 403 человека, в том числе за минувшие сутки зарегистрированы два новых летальных исхода от COVID-19.

Вместе с тем, в регионе идет массовая вакцинация населения. На данный момент в Псковской области привито 57,8 тыс. жителей, из них 46,3 тыс. человек полностью завершили вакцинацию. Таким образом всего в регионе вакцинировалось 9,46% от общего числа населения.

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