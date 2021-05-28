Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Создание бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией новой политической партии не окажет существенного влияния на исход предстоящих выборов в органы местного самоуправления. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 мая выступил перед журналистами председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Могу прямо вам сказать, что этот фактор никак не повлияет на наш результат на выборах. Это может оказать небольшое воздействие, но в целом мы достигнем своих электоральных целей», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» добавил, что правящая партия последние семь лет побеждает на выборах. Он заявил, что уверен в победе и на этот раз.

Напомним, 29 мая Гахария представит новую партию «За Грузию». Шесть депутатов парламента Грузии ранее объявили, что выходят из «Грузинской мечты», чтобы войти в партию экс-премьер-министра.

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