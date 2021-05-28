28 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире.

Мирослава Романенко, , 15:43 — REGNUM Получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире. Такое мнение 28 мая высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода», — заявила она в ответ на просьбу прокомментировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — также добавила Грэнхолм.

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Заявление американского министра в социальной сети Facebook прокомментировали читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие обрушились с критикой на министра энергетики США, усмотрев также в словах американского политика повод для иронии.

«Но он становится самым чистым и мгновенно наполняется молекулами свободы, как только его приобретают американские компании для перепродажи», — написал Владимир Ш.

«Это рассказывает глава ведомства, которое поощряет закачку миллионов тонн вреднейших химикатов в почву, чтобы добывать сланцевую нефть и газ», — отметил Игорь Р.

«Точно! «Долой расейський грязный газ — и да здравствует чистый, как слеза демократа, штатовский 25-гривневый! Слава демократии! Даёшь чистый газ!» — иронизирует Виктор Г.

«Сразу видно, человек в теме, виден уровень знаний», — иронизирует D Alex I.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм (сс) TechCrunch

«Что не помешало при экстремальных снижениях температуры в Америке закупить этот мерзкий, несвободный, вонючий, но такой теплый газ», — пишет Сергей Н.

«И очищается от скверны на украинской ГТС?» — не без иронии спросил Вадим Д.

«Грязнее доллара ничего нет», — добавил Николай П.

«И только США при прилете пришельцев спасут весь мир…» — шутит Eugeny M.

«А чего тогда США так *опу рвут для того, чтобы захватить Российские ресурсы?» — задается вопросом Вячеслав Л.

«А она что, исследования проводила? И вообще, забыла добавить, что американский газ — самый демократический и свободолюбивый», — написал Сергей С.

«Для этого реверс придумали, чтобы очищать и насыщать свободой», — иронизирует Артур М.

«КАнЭшно, польские хабы уже с американским сжиженным, нужно Европе толкать своё», — добавил Олег С.

«Говорящая голова отрабатывает пенсию», — шутит Lobsang R.

Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Thomas Eugster

«А то, что крупные америко-британские нефтяные компании периодически устраивают экологическую катастрофу в океанах, её не смущает?» — спросил Максуд Х.

«Самое грязное в мире — это возня американов вокруг российского газа. Грязная возня», — отметил Николай Л.

«Когда они уже успокоятся?» — интересуется Елена Е.

«Он еще и нетолерантный», — иронизирует Галина Р.

«Как сказал Пушков: «не хватает молекул свободы!» — подытожил Станислав В.

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