Москва, , 15:10 — REGNUM Отказ России от приема рейсов авиакомпаний из ЕС, которые летят в обход территории Белоруссии, связан с техническими моментами по согласованию точек влета в российское воздушное пространство. Об этом 28 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя перебои с авиарейсами из Европы в Москву, представитель Кремля отметил, что он убежден в том, что авиационными властями будет дано необходимое разъяснение и добавил, что в данном случае причиной являются технические моменты.

«Дело в том, что все очень просто: когда работает система утвержденная и согласованная… то существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидеру указал, что самолет не может влетать в воздушное пространство другой страны где угодно и для этого существуют согласованные точки и эшелоны с учетом того, что речь идет о трафике большого количества самолетов и, прежде всего, об обеспечении авиационной безопасности.

«А ведь самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, они просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы. И поэтому возникают технические проблемы», — добавил он.

При этом Песков уточнил, что авиационные власти страны в последние дни работают напряженно, и назвал ситуацию экстраординарной.

«Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли данная каким-либо образом отразиться на отношениях РФ и ЕС.

Вместе с тем, представитель Кремля подчеркнул, что в этом случае технические проблемы вызваны не российской стороной, а потому «вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что в ситуации с отменой рейса австрийской авиакомпании Austrian Airlines в Россию, которые должен был лететь альтернативным маршрутом без использования воздушного пространства Белоруссии, не идет речь ни о каком «политическом сигнале».