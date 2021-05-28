Улан-Удэ, , 15:09 — REGNUM На территории Бурятии с начала года, по данным Росреестра, произошло 44 лесных пожара на общей площади 987 га. За аналогичный период прошлого года в регионе зарегистрирован 221 лесной пожар на площади более 70,2 тыс. га, сообщает портал «МК в Бурятии».

Как отмечается, большинство возгораний происходят по вине человека. Между тем, в большинстве районов республики с 20 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещено разводить костры, выжигать траву, мусор и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в 2021 году были увеличены.

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