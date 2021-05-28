Москва, , 15:09 — REGNUM Если в России двигаться по пути сокращения рабочего времени, то нужно уменьшать длительность рабочего дня, вместо того чтобы вводить четырехдневную неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил социолог Борис Кагарлицкий.

«Четырехдневная рабочая неделя — это изначально ложное и неправильное предложение, — сказал Кагарлицкий. — Если сокращать рабочее время, то надо начать с уменьшения продолжительности рабочего дня. И плюс к этому сделать пятницу коротким рабочим днем. Дело в том, что основная проблема рабочего времени состоит в том, что к концу рабочего дня производительность труда падает. Поэтому если вы просто отмените один рабочий день, то это проблему не решит никак. Кроме того, если у людей будет больше времени для свободного отдыха каждый вечер, то это намного лучше, чем если у людей будет еще один полный выходной день, который они не будут знать, как использовать».

Как подчеркнул социолог, все европейские и американские меры, направленные на сокращение рабочего времени, были рассчитаны именно таким образом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин также заявил, что вместо того, чтобы вводить в РФ четырехдневную рабочую неделю, властям страны лучше задуматься о сокращении продолжительности рабочего дня.

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