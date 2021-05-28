Таллин, , 15:08 — REGNUM Вируский уездный суд Эстонии вынес 28 мая оправдательный приговор по делу бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, обвиненного в домашнем насилии.

Как сообщил корреспондент эстонского гостелерадиовещания ERR из зала заседания, суд счел, что вина Куузика не была доказана. Суд также отметил, что ни один из допрошенных свидетелей не видел, чтобы Куузик наносил пострадавшей жене телесные повреждения.

Также суд признал противозаконным решение ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Эне Тимми на проведение оперативно-розыскных действий.

Судебные слушания проходили за закрытыми дверями. В ходе процесса Куузик вину не признал. После возбуждения уголовного дела отрицать факт семейного насилия стала и его бывшая супруга.

Уголовное дело в отношении Куузика завели 29 апреля 2019 года после появления в ведущих СМИ информации о семейном насилии. Партия EKRE, которую в правительстве и представлял Куузик, назвала уголовное дело против него политически мотивированным давлением на партнеров по правящей коалиции с целью выдавливания EKRE из кабинета министров Эстонии.