Электросталь, Московская область, , 15:12 — REGNUM По подозрению в убийстве и в мошенничестве в особо крупном размере задержаны четверо жителей подмосковной Электростали. Об этом 28 мая сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Ранее в правоохранительные органы обратились родственники пожилого мужчины, который пропал и не выходил на связь. Правоохранители смогли установить местонахождение пенсионера и пришли к выводу, что его похитили четверо местных жителей, которые, по версии следствия, пытались завладеть правом собственности на квартиру пенсионера.

«Осуществляется проверка подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье начали активнее раскрывать киберпреступления