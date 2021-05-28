Москва, , 15:48 — REGNUM Бывшая возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова в своём Instagram-аккаунте сообщила о записанной ею песне «Без него». Подписчики модели не оценили композицию.

Многие комментаторы сравнили Анастасию Решетову с телеведущей Ольгой Бузовой. Некоторые из них также отметили «совпадение» — дата премьеры песни «Без него» совпадает с датой выхода финального выпуска шоу «Холостяк» с участием Тимати.

«Бузова 2» — написала aidai_zholdosheva.

«Финал холостяка. И трек «Без него». Совпадение? Да не», — считает пользователь fufik 19 .

«Настя, у вас со стороны поведение Бузовой», — прокомментировал пользователь cherry.i.m

«Бузова рассталась, начала петь. Настя рассталась, начала петь. Какая там чакра открывается? Чакра привлечения внимания к себе?» — уточняет grafalabin.

«Накануне финала холостяк», — отметил пользователь dr___mika___.

ИА REGNUM напоминает, что отец сына Решетовой, рэпер Тимати принимает участие в шоу «Холостяк». Финал проекта, в котором за сердце музыканта борется несколько девушек, состоится 28 мая 2021 года.

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