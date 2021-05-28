Москва, , 15:06 — REGNUM Одноразовая пластиковая посуда, цветной пластик, а также ватные палочки и пластиковые трубочки могут оказаться под запретом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она выступила с докладом «Экология планеты — устойчивое развитие» на заседании девятого Невского международного экологического конгресса.

По словам Абрамченко, в правительстве готовятся поправки в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. В качестве примера она назвала цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду.

«К 2030 году в индустрии замкнутого цикла будет создано около 100 тыс. новых рабочих мест», — заявила вице-премьер.

Абрамченко рассказала, что индустриализация и переход от аграрного уклада, которые произошли столетия назад, «приучили человечество к агрессивному потреблению ресурсов». В результате происходит загрязнение почвы, воды, воздуха, а также истощаются запасы пресной воды. Также последствием изменений, отметила вице-премьер, стало сокращение биоразнообразия и глобальное изменение климата.

Она отметила сформировавшийся запрос на осознанное потребление, бережливое производство, экономику замкнутого цикла.

Абрамченко, рассказала, что ежегодно накапливается свыше 8 млрд тонн различных отходов, в связи с чем необходимо создать систему, при которой полезная часть этой массы начнёт возвращаться в оборот.