Таллин, , 15:05 — REGNUM

Торговые киоски, ставшие с конца 1980-х годов неизменным атрибутом единственного в столице Эстонии железнодорожного Балтийского вокзала, будут снесены. Об этом сообщил ERR со ссылкой на решение городских властей.

Сообщается, что договор аренды киосков истекает 31 мая и продлен не будет. Вместо этого арендаторы киосков по адресу Тоомпуйестеэ, 37d и Рейзияте, 1 проинформированы о том, что киоски подлежат сносу.

Киоски стали жертвой планируемой реконструкции и продления прилегающей к вокзалу улицы Вана-Каламая. Зона между вокзалом и остановкой уездных автобусов расширится и затронет ту территорию, на которой сейчас располагаются торговые киоски и ларьки.