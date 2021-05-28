Москва, , 15:04 — REGNUM Вряд ли у американского минэнерго есть какие-то объективные данные о том, с какими объёмами выбросов связана добыча газа в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«В данном случае, видимо, достаточно общепропагандистских установок западного общества на то, что в России просто не может быть ничего хорошего.

Хотя, если исходить только из технологий, а именно, того факта, что в США основная добыча ведется сланцевым методом.

Потом производится перекачка газа по трубам на расстояния, сопоставимые с перекачкой газа из России в Европу, потом его сжижение и перевозка на огромных газовозах через океан.

И получается, что количество энергозатратных процессов, связанных с выбросами в атмосферу углерода, значительно больше, чем в случае с российским газом», — выказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский газ является «самым грязным» в мире, заявила глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Так она высказалась о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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