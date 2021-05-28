Париж, , 15:04 — REGNUM Обвинение не смогло представить доказательства участия Александра Винника в преступной деятельности в составе группы лиц. Об этом 28 мая заявил адвокат Фредерик Бело на заседании апелляционного суда Парижа.

По его словам, обвинение полагается лишь на информацию юстиции США, которая называет Винника одним из основателей электронной биржи BTC-E.

«Я не увидел ни одного доказательства, ни одного документа, не услышал ни одной аудиозаписи, которые подтверждали бы, что он играл ту роль, которую ему вменяют», — сказал адвокат.

Он обратил внимание, что на скамье подсудимых находится лишь один человек, несмотря на обвинение в отмывании денег в составе преступной группы.

Бело добавил, что обвинение так и не подтвердило, что у Винника был доступ к учетной записи, с которой велось управление биржей. Адвокат считает, что суд должен вынести оправдательный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года суд Парижа приговорил Александра Винника к пяти годам лишения свободу и штрафу 100 тыс. евро за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.

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