Берлин, 28 мая 2021, 15:26 — REGNUM Германия призывает Генпрокуратуру России отменить решение о запрете трех немецких некоммерческих организаций (НКО). Об этом 28 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он отметил, что две из трёх этих организаций, против которых приняты «столь жесткие меры, в течение многих лет участвуют в «Петербургском диалоге».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Генеральная прокуратура России внесла три неправительственные организации из Германии в список нежелательных.
Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Речь идёт о «Форуме русскоязычных европейцев», «Немецко-русском обмене» и «Центре либеральной современности» (организации, признанные в РФ нежелательными).
В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что запрет деятельности НКО является «странным и неприемлемым».
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