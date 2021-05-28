Берлин, 28 мая, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Германия призывает Генпрокуратуру России отменить решение о запрете трех немецких некоммерческих организаций (НКО). Об этом 28 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Флаг Германии

«Мы восприняли это с большим недоумением. Это организации, которые выступают за диалог и понимание… Как правительство ФРГ, мы призываем к отмене этой несправедливой меры», — сказал он на брифинге в Берлине.

Он отметил, что две из трёх этих организаций, против которых приняты «столь жесткие меры, в течение многих лет участвуют в «Петербургском диалоге».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Генеральная прокуратура России внесла три неправительственные организации из Германии в список нежелательных.

Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Речь идёт о «Форуме русскоязычных европейцев», «Немецко-русском обмене» и «Центре либеральной современности» (организации, признанные в РФ нежелательными).

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что запрет деятельности НКО является «странным и неприемлемым».

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