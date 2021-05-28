Челябинск, , 15:03 — REGNUM В Челябинской области одна из фирм задолжала бюджету более 22 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в 2016—2018 годах обвиняемый включил в налоговую декларацию заведомо ложные данные о налоговых вычетах по НДС и сумел занизить размер налога на прибыль. Таким образом он уклонился от уплаты налогов.

В результате СКР возбудил уголовное дело. Однако обвиняемый погасил долги перед бюджетом. В итоге следователь постановил прекратить его уголовное преследование.