Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Подросток сломал позвоночник во время катания на экстремальном аттракционе «Американские горки» в популярном парке развлечений «Диво-остров» в Санкт-Петербурге. Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, травму 12-летний подросток получил во время празднования своего дня рождения 16 мая. Сразу после катания он пожаловался на боль в груди, но родители при осмотре ребенка ничего не заметили. После нескольких дней походов к врачам удалось обнаружить причину болей — у мальчика выявили компрессионный перелом позвоночника. 23 мая ребенка госпитализировали в больницу.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей, а также техническому состоянию аттракциона», — уточнили в прокуратуре города.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.