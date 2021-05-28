Сараево, , 15:02 — REGNUM Дейтонское мирное соглашение не предусматривает возможность мирного разъединения Боснии и Герцеговины. Об этом заявил верховный представитель по БиГ Валентин Инцко 28 мая в интервью газете «Политика».

Австрийский дипломат, который после 12 лет работы в нынешней должности 27 мая подал в отставку, прокомментировал требования некоторых стран закрыть Канцелярию верховного представителя по БиГ. По его словам, был период, когда международное сообщество было готово к этому шагу, но со временем это было пересмотрено из-за «продвижения идеи о том, что межэтнические линии должны стать границами, что не нужно уважать конституционный суд БиГ, и что БиГ является государством, которое не может функционировать, и поэтому нужен мирный раздел».

Инцко также упомянул, что балканская пресса в последнее время активно обсуждает «нон-пейпер-документы», предлагающие различные варианты решений балканских вопросов, в том числе развал Боснии и Герцеговины. По его мнению, они нанесли «большой политический вред и создали атмосферу нестабильности на Балканах».

Напомним, что после отставки Валентина Инцко на место верховного представителя по БиГ был назначен немецкий политик Кристиан Шмидт, который сразу же заявил о том, что для него самое главное — «сопроводить Боснию и Герцеговину на ее рискованном пути в Европу». Посольство России в БиГ выступило против назначения Шмидта на должность верховного представителя.

Ранее член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик неоднократно заявлял о том, что Босния и Герцеговина не может функционировать как полноценное государство и поэтому лучшим решением для трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняком) было бы соглашение о ее мирном разъединении.