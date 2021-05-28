Минск, , 15:10 — REGNUM Проблема с доступом местного адвоката к задержанной в Белоруссии гражданке РФ Софии Сапеге объясняется техническими сложностями. Об этом российский посол в Минске Евгений Лукьянов сообщил 28 мая журналистам.

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Он рассказал, что есть сложности с доступом к Сапеге местного адвоката, они связаны с «логистикой» изолятора. В учреждении всего два помещения для такого рода встреч, из-за этого образуется очередь.

Власти Белоруссии, заверил он, сделают все необходимое, а консульские конвенции действуют круглосуточно. Консул России уже посещал задержанную, её просьбы бытового характера были удовлетворены.

«На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало», — сказал Лукьянов и добавил, что консул снова навестит девушку на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая суд Партизанского района Минска отверг жалобу на задержание гражданки РоссииСофьи Сапеги. Её задержали 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем после экстренного приземления лайнера Ryanair в белорусской столице.

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