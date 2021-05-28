Москва, , 15:03 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой Вагаршак Арутюняном в Москве. Об этом 28 мая сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

Во время встречи министры обсудили вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, вопросы двустороннего сотрудничества, а также остальные острые проблемы.

Открывая встречу Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур — прежде всего, ОДКБ.

Шойгу высоко оценил реализацию соглашения о создании Объединенной группировки войск России и Армении, а также Объединенной региональной системы ПВО (противовоздушной обороны) в кавказском регионе.

«Показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности», — сказал министр обороны России.

Ранее исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян на встрече в штабе своей партии «Гражданский договор» сообщил, что власти Азербайджана, а также оппозиционные силы внутри Армении хотят развязать войну.

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