Нижний Новгород, , 15:01 — REGNUM В Нижнем Новгороде стартует программа массовой стерилизации домашних питомцев, организованная фондом «Сострадание НН» при поддержке администрации города. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

На бесплатную стерилизацию домашних питомцев могут записаться пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане и члены многодетных семей при предъявлении соответствующих справок.

Кроме стерилизации, животным по необходимости будет сделана прививка от основных вирусных заболеваний, проведено общее обследование с применением современного диагностического оборудование и, если потребуется, выдан ветеринарный паспорт. После каждой операции питомца чипируют и занесут в международную базу данных.

«Граждане этих категорий часто не имеют финансовой возможности для проведения стерилизации, но домашние животные для них являются не просто объектом симпатий и верными друзьями, а фактически членами семьи. Нередко из-за финансовых вопросов владельцы собак или кошек вынуждены избавляться от полученного потомства — тем самым пополняя ряды будущих бездомных животных», — заявил член общественной нижегородской палаты Владимир Гройсман.

Следует отметить, что благодаря программе стерилизации безнадзорных животных, их численность на территории Нижнего Новгорода за последние шесть лет сократилась более чем в 10 раз.