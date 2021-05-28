Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM В Нижегородской области мороженое подорожает на 20% из-за изменения правил маркировки с 1 июня 2021 года, передает «Время Н».

По словам исполнительного директора одной из крупнейших в регионе фабрик мороженого Дмитрия Микешина, нанесение дата-матриц кода на упаковку приведет не только к удорожанию конечного продукта, но и к замедлению скорости производственной линии.

Он также отметил, что значительный рост цен ожидает дешевое мороженое, а цены на более дорогое мороженое повысится на 2% — 5%.