Иерусалим, , 15:05 — REGNUM К утру 28 мая в Израиле выявили 12 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает минздрав. Предыдущий показатель — также 12, еще сутками ранее — 22 случая.

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Из 30 630 сданных в стране за сутки тестов положительными оказались менее 0,1%, коэффициент заражений (который показывает, скольких человек может заразить один носитель вируса), составил 0,73.

В сумме в Израиле выявили 839 429 случаев заражения за все время пандемии. В больницах страны проходят лечение 97 пациентов, в тяжелом состоянии из них 48, на ИВЛ — 35.

Третий день подряд COVID-19 в Израиле не уносит ни одной жизни, всего число жертв этой болезни в стране — 6406.